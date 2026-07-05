Eine 11-Jährige wird beim Radfahren von einem Auto erfasst – und erleidet mehrere Knochenbrüche. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den jungen Autofahrer.

Hennweiler (dpa/lrs) – Eine 11 Jahre alte Radfahrerin ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Autofahrer hatte dem Mädchen nach Angaben der Polizei an einer Kreuzung in Hennweiler (Landkreis Bad Kreuznach) die Vorfahrt genommen. Das Mädchen stürzte zu Boden und zog sich demnach mehrere Brüche am linken Bein zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer.