Ein Auto prallt auf der Autobahn gegen einen anderen Wagen und landet schließlich im Graben. Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall als Unfallursache aus.

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) – Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls ist ein Autofahrer auf der A63 in einen Unfall geraten und anschließend reanimiert worden. Das Auto des 59-Jährigen war am Vormittag in Höhe Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) erst mehrmals gegen die Mittelschutzplanken gestoßen, ehe es gegen ein anderes Fahrzeug prallte, wie die Polizei mitteilte. Im Straßengraben blieb der Wagen demnach schließlich stehen.

Ersthelfer reanimierten den Autofahrer, bis die Rettungskräfte ankamen. Per Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Er habe überlebt, bestätigte eine Polizeisprecherin. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.