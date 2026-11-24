Ein 17-Jähriger will in Trierweiler eine Straße überqueren, als ihn ein Auto erfasst. Der Fahrer setzt zurück und fährt davon – nun hofft die Polizei auf Hinweise.

Trierweiler (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat in Trierweiler (Kreis Trier-Saarburg) einen 17-jährigen Fußgänger angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Jugendliche wollte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Montagabend gegen 21.00 Uhr eine Straße überqueren, als es zum Zusammenstoß kam. Er stürzte zu Boden und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Angaben der Polizei setzte der Fahrer zunächst zurück und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zum genauen Unfallhergang gibt es bislang keine Erkenntnisse. Ein Polizeisprecher sagte, dass es neblig gewesen sei, möglicherweise habe der Fahrer den Fußgänger nicht bemerkt. Die Polizei hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen.