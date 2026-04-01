Ein 18-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto landet auf dem Dach in einem Bach. Ein Drogentest fällt positiv aus.

Bockenau (dpa/lrs) – Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich auf der L108 bei Bockenau (Landkreis Bad Kreuznach) mit seinem Wagen überschlagen. Er selbst und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Fahrer sei am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb in einem Bach neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Nach dem Unfall gab es laut Polizeiinformationen Hinweise, dass der Fahrer Drogen konsumiert haben könnte. Ein Test schlug auf Cannabis an. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.