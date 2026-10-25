Als eine junge Frau auf regennasser Straße überholen will, verliert sie die Kontrolle über ihren Wagen. Die drei Insassen kommen mit leichten Verletzungen und dem Schrecken davon.

Daxweiler (dpa/lrs) – Glück im Unglück im Landkreis Bad Kreuznach: Drei Insassen eines Autos sind in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn 61 bei einem schweren Unfall leicht verletzt worden. Wie die Verkehrsdirektion Mainz mitteilte, verlor die 22 Jahre alte Fahrerin des Wagens auf Höhe von Daxweiler beim Überholen auf der nassen Straße die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam demnach von der Fahrbahn ab, durchbrach dann mit ihrem Wagen die Leitplanke und überschlug sich in der dahinterliegenden Böschung.

Anschließend sei das Auto einen Abhang hinuntergestürzt. Neben der 22-jährigen Fahrerin konnten sich zwei ebenfalls leicht verletzte Insassen selbstständig aus dem Auto befreien. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.