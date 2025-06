Auto stürzt von Brücke in Fluss – Fahrer stirbt

Langsur (dpa/lrs) – Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist in Langsur (Landkreis Trier-Saarburg) mit seinem Auto von einer Brücke in die Sauer gestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, verlor er in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der B49 die Kontrolle über seinen Wagen. Er war den Angaben zufolge mutmaßlich alkoholisiert und zu schnell unterwegs.

Der 35-Jährige kollidierte demnach mit dem Brückengeländer auf der Gegenfahrbahn. Dieses gab daraufhin nach, wodurch das Fahrzeug in die Sauer stürzte. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er den Angaben nach seinen Verletzungen. Die zwei weiteren 38 und 46 Jahre alten männlichen Insassen des Autos wurden nur leicht verletzt.