Unfälle
Auto prallt gegen Brücke – vier Verletzte auf der B9
Krankenwagen im Einsatz
Vier Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Ein Auto kommt auf der Bundesstraße von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein Brückenbauwerk. Die Strecke muss zeitweise gesperrt werden.

Lesezeit 1 Minute

Andernach (dpa/lrs) – Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der B9 bei Andernach verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam ein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Betonwiderlager der Kirchbergbrücke.

Der Wagen kam anschließend auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ersthelfer befreiten alle vier Insassen aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei bei keinem der Betroffenen.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs war die Fahrtrichtung Bonn zeitweise gesperrt. Die Arbeiten wurden gegen 19.45 Uhr abgeschlossen, anschließend wurde die Strecke wieder freigegeben. Das Auto wurde mit einem Kran geborgen.

Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Die Ursache des Unfalls ist weiterhin unklar.

© dpa-infocom, dpa:260531-930-155177/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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