Eine 68-Jährige ist in Morscheid mit ihrem Auto in das Havariebecken einer Biogasanlage gefahren. Sie und zwei Kinder blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Morscheid (dpa/lrs) – Ungebremst ist eine 68 Jahre alte Frau in Morscheid (Landkreis Trier-Saarburg) in das Havariebecken einer Biogasanlage gefahren. Die Autofahrerin und zwei Kinder blieben bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau musste demnach im Bereich einer Baustelle auf der Hauptstraße in Richtung Bonerath warten. Möglicherweise sei sie aufgrund eines Missverständnisses auf das Privatgelände geraten, hieß es. Die 68-Jährige habe angegeben, über das Gelände der Biogasanlage geleitet worden zu sein, so die Polizei. Dort übersah sie demnach das etwa zwei bis zweieinhalb Meter tiefe Becken und fuhr aus ungeklärter Ursache ungebremst hinein.

Ein Bauarbeiter sprang den Angaben zufolge hinterher und half der Frau aus dem Auto, weil sich ihr Sicherheitsgurt verklemmt hatte. Die beiden Kinder im Alter von sieben und neun Jahren konnten den bereits versunkenen Wagen selbstständig durch ein geöffnetes Fenster verlassen. Das Auto wurde später mit einem Kran geborgen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.