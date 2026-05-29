Ein Auto ist in Bad Kreuznach in einen Supermarkt gerast und hat Sachschaden verursacht – die Polizei ermittelt nun, ob ein technischer Defekt oder Fahrfehler die Ursache war.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein Auto ist am Morgen in Bad Kreuznach in einen Supermarkt gefahren – die Beifahrerin wurde schwer verletzt, der Fahrer leicht. Beide kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden weitere Menschen nicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, zudem entstand Schaden am Gebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte nach Polizeiangaben sowohl ein technischer Defekt als auch ein Fahrfehler den Unfall verursacht haben. Das Auto wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.