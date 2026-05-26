Unfall auf Bundesstraße
Auto kracht in Lkw – Autofahrer schwer verletzt
Auto kollidoert mit Lkw
Der Autofahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Im Wagen lagen mehrere Bierflaschen, der Fahrer roch stark nach Alkohol und musste eine Blutprobe abgeben. Nach einem Unfall im Landkreis Neuwied droht einem jungen Mann weiterer Ungemach.

Rheinbreitbach (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem entgegenkommenden Lkw im Landkreis Neuwied schwer verletzt worden. Das Auto landete nach dem Unfall auf der Bundesstraße 42 bei Rheinbreitbach im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Polizeiangaben zufolge fanden Beamte leere Bierflaschen im Wagen des 28-Jährigen, der zudem stark nach Alkohol roch und eine Blutprobe abgeben musste. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B 42 war für etwa eine Stunde gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260526-930-128531/1

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Verkehr

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