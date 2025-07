Auto kracht in Hauseingang – Fahrer verletzt

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und fährt in einen Hauseingang. Er soll zuvor Drogen konsumiert haben.

Daaden (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist im Landkreis Altenkirchen mit seinem Wagen gegen die Eingangstreppe eines Wohnhauses gefahren. Nach Polizeiangaben hat der 32-Jährige in der Nacht die Kontrolle über sein Auto verloren und ist schließlich in den Eingangsbereich des Hauses in Daaden gekracht. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Das Auto, der Hauseingang sowie ein daneben geparktes Fahrzeug wurden allerdings schwer beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer soll demnach Amphetamin und Cannabis konsumiert haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.