Unfall
Auto kracht in entgegenkommenden Lkw – Frau stirbt
Polizei nimmt Mann mit scharfer Schusswaffe fest
Der Unfall bei Palzem endete tödlich. (Archivfoto)
Carsten Rehder. DPA

Warum die Autofahrerin auf die Gegenspur geriet, ist noch nicht klar. Ihr Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Palzem/Trier (dpa/lrs) – Beim Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin bei Palzem (Kreis Trier-Saarburg) ums Leben gekommen. Die Frau war aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 419 auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei in Trier mitteilte. Dort krachte ihr Auto in den entgegenkommenden Lkw. Ihr Wagen überschlug sich den Angaben zufolge und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang aufklären.

© dpa-infocom, dpa:260603-930-169707/1

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Verkehr

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