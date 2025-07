Auto fährt durch Fußgängerzone in Trier – Polizei stoppt es

Passanten fällt ein Wagen auf, der Kreise in der Innenstadt zieht. Die Polizei greift ein. Fest steht: Alle Insassen waren betrunken. Aber wer saß am Steuer?

Trier (dpa) – Ein Auto mit stark betrunkenen Insassen ist am Samstagabend durch die Fußgängerzone in der Trierer Innenstadt gefahren. Zeugen meldeten das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf sei der Wagen von Beamten kontrolliert worden. Wer zu Beginn der Fahrt am Steuer saß, sei noch unklar, hieß es. Die vier Menschen im Fahrzeug hatten Atemalkoholkonzentrationen zwischen 1,43 und 2,18 Promille. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Wagen wurde sichergestellt.

Den Zeugenaussagen zufolge war das Auto mit etwa 30 bis 40 Kilometern pro Stunde in der Fußgängerzone unterwegs. Es sei über den Hauptmarkt in Richtung Sternstraße gefahren, habe dann gewendet und sei wieder zurück über den Hauptmarkt in Richtung Fleischstraße gefahren.

Durch «unverzügliche Fahndungsmaßnahmen aller verfügbarer Streifen der Polizeiinspektion Trier und der Bundespolizei Trier» konnte das Fahrzeug wenige Minuten nach dem Anruf der Zeugen gestoppt werden. Verletzt wurde bei der Fahrt niemand, wie ein Polizeisprecher sagte.