Ein Hund läuft auf die Autobahn 61 bei Ludwigshafen. Mehrere Autofahrer bremsen deswegen stark ab. Doch dabei kommt es zum Unfall.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein freilaufender Hund hat auf der Autobahn 61 bei Ludwigshafen einen Verkehrsunfall mit drei Autos ausgelöst. Verletzt wurde dabei niemand, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Ruchheim. Der Vierbeiner war demnach zuvor von zu Hause weggelaufen.

Mehrere Fahrer in Fahrtrichtung Koblenz bremsten demnach stark ab, weil der Hund auf die Fahrbahn lief. Nachfolgende Autofahrer hätten nicht mehr rechtzeitig reagieren können, wodurch es zu einer Kollision gekommen sei, so die Beamten. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr fingen den Hund schließlich ein. Der Halter sei schnell ermittelt und der Hund wohlbehalten übergeben worden.