Mehrere Kühe machen sich in der Pfalz in Richtung Bahnhof auf. Der Ausflug dauert aber nicht lange.

Steinweiler (dpa/lrs) – Acht Kühe haben die Bahnhofsgegend am Ortsrand im pfälzischen Steinweiler erkundet. Als Halter der ausgebüxten Tiere sei am Sonntag schnell ein Bauer aus einem Nachbarort ausgemacht worden, berichtete die Polizei.

Der Landwirt habe die Kühe auf einem Feld ganz in der Nähe des Bahnhofs in dem Ort im Kreis Südliche Weinstraße wieder eingefangen. Warum die Tiere ihre Weide verlassen konnten, war zunächst unklar. Weder für die Tiere noch die Anwohner bestand laut Polizei eine Gefahr.