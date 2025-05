Offenbach (dpa/lrs) – Auf den Frühsommer folgt nun erst Unwettergefahr und dann kühlere Witterung: So lässt sich die Wettervorhersage für Rheinland-Pfalz und das Saarland grob zusammenfassen. Nach den hohen Temperaturen in den vergangenen Tagen sind am Samstag erst noch Unwetter teils mit Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dann folgt wieder eine Beruhigung des Wetters bei niedrigeren Temperaturen.

Die Niederschläge ziehen in der Nacht auf Sonntag nach Süden ab, wie der DWD erklärte. Der letzte Tag der Woche bringt dann im Saarland und in der Pfalz anfangs noch etwas Regen, sonst sagen sich kaum mehr Niederschläge an bei maximal 15 Grad.

Die neue Woche startet mit einzelnen schwachen Schauern bei höchstens 16 Grad. Noch etwas wärmer kann es mit 17 Grad dann an einem heiteren Dienstag werden.