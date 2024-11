Frühwinterliche Episode Auf Sturm und Regen folgen Schneeflocken 19.11.2024, 15:30 Uhr

i Die Woche ist ungemütlich: Auf Sturmböen und Regen folgen Schneeflocken in Rheinland-Pfalz. dpa

Sinkende Temperaturen bringen Schnee nach Rheinland–Pfalz. Bis zum Start ins Wochenende kann es glatt werden auf den Straßen, informiert ein Meteorologe. Die Straßenmeistereien sind aber vorbereitet - Gleiches gilt für den Flughafen Hahn.

Im Norden und im Osten der Republik fallen schon die ersten Schneeflocken - und auch in Rheinland-Pfalz schickt der Winter erste Vorboten in einer ohnehin schon wegen Wind und Regen ungemütlichen Woche. Verantwortlich ist Tief Quiteria, das am Dienstag an Rhein und Mosel für Sturmböen von bis zu 70 oder 80 Kilometern pro Stunde sorgt, auf den Höhen pfeift es gar noch etwas kräftiger, informiert Jürgen Schmidt.

