Ungemütlich, nass und kühl wird es zur Wochenmitte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Zuvor wartet aber noch ein sonniger Tag mit bis zu 25 Grad.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Nach einem trüben Start mit Nebelschwaden wartet ein warmer Oktobertag auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf 21 bis 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.

In höheren Lagen werden demnach Werte um 19 Grad erwartet. Die Sonne zeigt sich verbreitet in den beiden Bundesländern, dazu bleibt es trocken. Auch in der Nacht zu Mittwoch bleibt es dem DWD zufolge trocken. Bei Temperaturen zwischen 11 und 7 Grad kann erneut Nebel die Sicht erschweren.

Temperatursturz am Donnerstag

Am Mittwoch ziehen im Tagesverlauf von Westen her Wolken auf, die ab dem Abend teils kräftigen Regen und vereinzelte Gewitter bringen. Die Temperaturen klettern auf 19 bis 24 Grad. In der folgenden Nacht bleibt es dann bewölkt. Den Meteorologen zufolge sind weiterhin Regen und vereinzelte Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen fallen auf 15 bis 9 Grad.

Der Regenschirm bleibt auch am Donnerstag wichtiger Begleiter. Immer wieder soll es regnen, im Tagesverlauf kann es auch gewittern. Mit Höchstwerten um 11 Grad im Bergland und zwischen 13 und 16 Grad in tieferen Lagen kühlt es deutlich ab. Aus Nordwesten komme teils stürmischer Wind, so die Wetterexperten.