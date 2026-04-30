Wie gut schneidet unser Wein im internationalen Vergleich ab? Vor welchen Herausforderungen stehen Winzerinnen und Winzer? Was macht einen guten Wein aus? Die Hosts des neuen RZ-Podcasts „Kork & Schrauber“ sind zu Gast im Talk-Podcast „RZähl mal!“

Im neuen RZ-Weinpodcast „Kork & Schrauber“ plaudern die Weinexperten Kristine Bäder und René Harth fachkundig und unterhaltsam über die Themen Weinbau und Wein. In insgesamt zehn Folgen empfangen die beiden spannende Gäste aus der Welt des Weines und auch die ein oder andere Flasche wird geöffnet und sensorisch genauestens analysiert.

Für die neueste Folge „RZähl mal!“ sind die zwei jetzt in unserem Koblenzer Podcast-Studio einen Stuhl weiter auf die Gäste-Plätze gerückt. Dort haben sie sich den Fragen von Christian Mack gestellt, der die Weinexperten auch privat ein bisschen näher kennenlernen wollte.

i Kristine Bäder und René Harth sind die Gastgeber bei "Kork & Schrauber". 247Grad. Rhein-Zeitung

Weinjournalistin Kristine Bäder erzählt zum Beispiel, warum sie als Tochter eines Winzers erst einmal Germanistik studiert hat und wie sie am Ende doch wieder beim Thema Wein gelandet ist. Außerdem spricht sie darüber, wie wertvoll ihre praktischen Erfahrungen im eigenen Weinberg für ihre journalistische Auseinandersetzung mit dem Thema Wein und ihren Job als Sommelière ist.

Dem Weinentdecker René Harth liegt die Kombination aus Wein und Essen besonders am Herzen: Deshalb erzählt der ambitionierte Hobbykoch im Podcast über von ihm veranstaltete regionale Genussmärkte und spezielle Kochkurse, bei denen sich alles um die Verschmelzung von Wein und gutem Essen dreht.

Ob die beiden Weinexperten bei so viel Fachwissen auch noch etwas Neues aus zehn produzierten Folgen „Kork & Schrauber“ gelernt haben? „Klar! Jeder Winzer, jeder Gast erzählt einem etwas Neues - und das ist es auch, was das Thema Wein immer wieder spannend macht“, sagt Kristine Bäder. „Das Thema Wein wird nie auserzählt sein“, ergänzt René Harth. „Grade beim Wein wird es immer wieder neue Trends, neue Menschen, neue Visionen geben!“

Warum die beiden vom Wein so fasziniert sind, was ihnen im Hinblick auf die Entwicklung des Weinbaus Sorgen aber auch Hoffnung macht und warum das Beste an der Weinprobe das Bier danach ist - das alles gibt es in der aktuellen Folge „RZähl mal!“ zu erfahren. Jetzt einschalten!