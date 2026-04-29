Am Samstag wollen CDU und SPD in Rheinland-Pfalz über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Doch bislang gibt es noch keine Einigung zwischen den wohl neuen Partnern. In beiden Parteien kommen erste kritische Stimmen auf.
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Am Mittwoch saßen sich CDU und SPD bei der Sondersitzung des Landtags noch mal direkt gegenüber: Auf der einen Seite im Parlament die noch amtierende Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP, auf der anderen Seite die oppositionelle CDU. Künftig sollen Christ- und Sozialdemokraten gemeinsam auf der Regierungsbank Platz nehmen.