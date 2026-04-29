CDU und SPD noch nicht einig Noch kein weißer Rauch: Zeitplan der GroKo wackelt Bastian Hauck

Sebastian Stein 29.04.2026, 17:30 Uhr

i Gordon Schnieder (rechts, CDU), Spitzenkandidat und Wahlsieger der zurückliegenden Landtagswahl, und Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, stellten am 8. April das gemeinsame Soniderungspapier vor. Die beiden Parteien beschlossen, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Die dauern offenbar an. Andreas Arnold. Andreas Arnold/dpa

Am Samstag wollen CDU und SPD in Rheinland-Pfalz über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Doch bislang gibt es noch keine Einigung zwischen den wohl neuen Partnern. In beiden Parteien kommen erste kritische Stimmen auf.

Am Mittwoch saßen sich CDU und SPD bei der Sondersitzung des Landtags noch mal direkt gegenüber: Auf der einen Seite im Parlament die noch amtierende Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP, auf der anderen Seite die oppositionelle CDU. Künftig sollen Christ- und Sozialdemokraten gemeinsam auf der Regierungsbank Platz nehmen.







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