Crowdfunding bei der EVM Bürger sollen von Ökostrom finanziell profitieren Lars Hennemann 29.04.2026, 13:00 Uhr

Im Solarpark Görgeshausen entsteht das erste Bürgerbeteiligungsprojekt der Energieversorgung Mittelrhein (EVM). Über Darlehen sollen die Bewohner des Ortes die Energiewende zu ihrem eigenen Nutzen mitgestalten können.

Der Koblenzer Energiedienstleister EVM (Energieversorgung Mittelrhein) will den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen in der Region weiter vorantreiben und setzt dabei auf eine Beteiligung der Bürger vor Ort. Jüngstes Beispiel ist der Ausbau des Solarparks in Görgeshausen im Westerwald, unweit der Landesgrenze zu Hessen an der A3 Köln–Frankfurt.







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