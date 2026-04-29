Bahn plant mit Drohnen, Georadar und Rucksack-Scanner
Um die Großbaustelle am rechten Rheinufer vorzubereiten, setzt die DB auf eine digitale Vermessung. Die Datenerfassung gelingt so schneller und der Bahnverkehr wird nicht gestört, erklären Experten bei einem Vor-Ort-Termin in Koblenz-Ehrenbreitstein.
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In gut zwei Monaten, am 10. Juli, fällt der Startschuss für eine Großbaustelle der Deutschen Bahn: Die rechtsrheinische Bahntrasse zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird generalsaniert. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, wie die DB mitteilt.