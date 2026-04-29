Generalsanierung rechter Rhein
Bahn plant mit Drohnen, Georadar und Rucksack-Scanner 
Frank Schmidt (links), Gesamtprojektleiter für die Korridorsanierung am rechten Rheinufer, und André Winkler, Regionalleiter DB
Frank Schmidt (links), Gesamtprojektleiter für die Korridorsanierung am rechten Rheinufer, und André Winkler, Regionalleiter DB Engineering & Consulting, haben in Ehrenbreitstein moderne Vermessungstechnik vorgestellt, die der Bahn zur Baustellenvorbereitung dient.
Cordula Sailer-Röttgers

Um die Großbaustelle am rechten Rheinufer vorzubereiten, setzt die DB auf eine digitale Vermessung. Die Datenerfassung gelingt so schneller und der Bahnverkehr wird nicht gestört, erklären Experten bei einem Vor-Ort-Termin in Koblenz-Ehrenbreitstein.

Lesezeit 2 Minuten
In gut zwei Monaten, am 10. Juli, fällt der Startschuss für eine Großbaustelle der Deutschen Bahn: Die rechtsrheinische Bahntrasse zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird generalsaniert. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, wie die DB mitteilt.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten