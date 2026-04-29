Generalsanierung rechter Rhein Bahn plant mit Drohnen, Georadar und Rucksack-Scanner 29.04.2026, 16:52 Uhr

i Frank Schmidt (links), Gesamtprojektleiter für die Korridorsanierung am rechten Rheinufer, und André Winkler, Regionalleiter DB Engineering & Consulting, haben in Ehrenbreitstein moderne Vermessungstechnik vorgestellt, die der Bahn zur Baustellenvorbereitung dient. Cordula Sailer-Röttgers

Um die Großbaustelle am rechten Rheinufer vorzubereiten, setzt die DB auf eine digitale Vermessung. Die Datenerfassung gelingt so schneller und der Bahnverkehr wird nicht gestört, erklären Experten bei einem Vor-Ort-Termin in Koblenz-Ehrenbreitstein.

In gut zwei Monaten, am 10. Juli, fällt der Startschuss für eine Großbaustelle der Deutschen Bahn: Die rechtsrheinische Bahntrasse zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird generalsaniert. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, wie die DB mitteilt.







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