Wahlkampf in Rheinland-Pfalz Auf der Zielgeraden wird um jede Stimme gekämpft 19.02.2025, 16:35 Uhr

i Von Haus zu Haus: Der SPD-Bundestagskandidat Ferdi Akaltin hat im Wahlkampf mehrere Hundert Kilometer zurückgelegt. In Andernach ist er mit dem Mainzer SPD-Generalsekretär Marc Ruland unterwegs, um auf den letzten Metern Wähler zu mobilisieren. Sascha Ditscher

Der Wahlkampf 2025 ist so kurz und polarisiert wie nie. Auf den letzten Metern werben die Kandidaten in der Region um Stimmen. An der Haustür, auf Plakaten und an den Wahlständen. Was sind die Strategien der Parteien? Unsere Zeitung war dabei.

Ferdi Akaltin hat die rote Tasche mit dem SPD-Logo lässig über den Arm gehängt. Der 58-Jährige zieht mittlerweile schon zum dritten Mal in Andernach von Haus zu Haus. An diesem kalten Wintertag ist er in einem gutbürgerlichen Wohngebiet unterwegs. Der Bundestagskandidat für Ahrweiler und Mayen-Koblenz biegt auf die Zielgerade der Kampagne ein.

