Mehrere Hundert Schulen bekommen in ganz Deutschland Bombendrohungen per E-Mail. Im Saarland gab es Fälle über alle Kreise hinweg. Eine Gefährdung sehen die Behörden nicht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist eine ganze Reihe an Schulen von Bombendrohungen betroffen. Drohungen habe es gegen Schulen über alle Landkreise hinweg gegeben, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Die genaue Zahl war zunächst noch nicht bekannt. Man gehe jedoch nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus.

Auch in anderen Bundesländern gingen am Morgen Drohungen gegen mehrere Hundert Schulen ein. Polizeibehörden berichteten dort von einer Massen-E-Mail, die an mehrere Schulen gerichtet worden sei.