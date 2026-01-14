Vorwurf der CDU Asylbewerber aus Bitburger AfA „spurlos“ verschwunden? Sebastian Stein, Bernd Wientjes 14.01.2026, 19:25 Uhr

i Mehrere in der Bitburger Aufnahmeeinrichtung untergebrachte Asylbewerber sollen seit Monaten verschwunden sein (Symbolfoto). Was steckt dahinter? Daniel Karmann. picture alliance / dpa

Mehrere in der Bitburger Aufnahmeeinrichtung untergebrachte Asylbewerber sollen seit Monaten verschwunden sein. Was steckt dahinter?

Einige in der Bitburger Aufnahmeeinrichtung untergebrachte Asylbewerber sollen spurlos verschwunden sein. Das behauptet die CDU-Landtagsfraktion. Aufgeflogen ist das Ganze durch eine fehlgeleitete E-Mail, die aus der Einrichtung kam.Nach Informationen des „Trierischen Volksfreunds“ geht es um ein Schreiben aus der Wache der Bitburger Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende.







