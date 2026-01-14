Mehrere in der Bitburger Aufnahmeeinrichtung untergebrachte Asylbewerber sollen seit Monaten verschwunden sein. Was steckt dahinter?
Einige in der Bitburger Aufnahmeeinrichtung untergebrachte Asylbewerber sollen spurlos verschwunden sein. Das behauptet die CDU-Landtagsfraktion. Aufgeflogen ist das Ganze durch eine fehlgeleitete E-Mail, die aus der Einrichtung kam.Nach Informationen des „Trierischen Volksfreunds“ geht es um ein Schreiben aus der Wache der Bitburger Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende.