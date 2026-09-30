Im September waren weniger Menschen arbeitslos. Die Regionaldirektion spricht von «Herbstbelebung». Wie diese zu bewerten ist.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auch wenn die Arbeitslosigkeit im Saarland im September saisonbedingt gesunken ist: «Eine Trendwende am Arbeitsmarkt sehe ich derzeit noch nicht», sagte die Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Ulrike Mohrs, in Saarbrücken.

Am Arbeitsmarkt zeige sich die «Herbstbelebung». Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im September sei aber geringer als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. «Die verhaltene Konjunktur hinterlässt ihre Spuren», sagte Mohrs.

Insgesamt waren im Saarland demnach im September rund 38.900 Frauen und Männer ohne Job und damit 900 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Zahl der Arbeitslosen um 200.

Die Arbeitslosenquote sank von 7,5 Prozent im August auf nun 7,3 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 7,4 Prozent.

Leichter Rückgang bei gemeldeten Stellen

Seit Jahresbeginn haben den Angaben zufolge die Betriebe mit 14.700 Arbeitsstellen 1.300 Stellen weniger als ein Jahr zuvor gemeldet. Insgesamt waren im September 7.000 offene Arbeitsstellen registriert, 1.400 Stellen weniger als im September 2025.

Die meisten Stellen waren im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Zeitarbeit, im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen und im Handel gemeldet.