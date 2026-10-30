Im Oktober waren 200 Menschen weniger arbeitslos als im Vormonat. Zugleich fanden weniger Betroffene aus der Arbeitslosigkeit heraus. Was das zeigt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Arbeitslosen im Saarland ist im Oktober auf 38.700 Frauen und Männer gesunken. Das waren 200 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen um 100. Die Arbeitslosenquote lag wie im September und vor einem Jahr unverändert bei 7,3 Prozent. Stichtag war der 13. Oktober.

Die Zahl der arbeitslosen Menschen sei im Oktober zwar gesunken, allerdings weniger stark als in den letzten Jahren in dem Monat. Es hätten sich mehr Menschen nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet als im September. Und: Im Vergleich zum Vormonat konnten 200 Menschen weniger ihre Arbeitslosigkeit beenden.

«Hier spiegelt sich die wirtschaftlich unsichere Situation wider», sagte Walter Hüther, Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit.

Leichter Rückgang bei gemeldeten Stellen

Seit Jahresbeginn haben den Angaben zufolge die Betriebe mit 16.400 Arbeitsstellen 1.200 weniger gemeldet als ein Jahr zuvor. Insgesamt waren im Oktober 6.900 offene Arbeitsstellen registriert, 100 weniger als im September.

Die meisten Stellen waren im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Zeitarbeit, im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im Handel gemeldet.

Unternehmen melden weniger Ausbildungsstellen

Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt teilte die Regionaldirektion mit, im Berufsberatungsjahr 2025/2026 seien mit 5.000 Ausbildungsstellen 1.100 weniger registriert worden als ein Jahr zuvor. Bis Ende September hätten rund 200 Jugendliche noch keinen Ausbildungsplatz gefunden, 300 Ausbildungsstellen waren noch zu besetzen.

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