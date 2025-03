Eine Klage der Deutschen Umwelthilfe und eines Schmetterlingskundler-Verbands könnte das Ende der Hubschrauberspritzung in bestimmten Mosel-Steillagen bedeuten – mit schweren Folgen für den Weinbau. Ministerin Schmitt fand jetzt alarmierende Worte.

In tiefer Sorge, teilweise mit handfesten Existenzängsten blicken Winzer, die an der Mosel Steillagen zwischen Bremm und Winningen bewirtschaften, auf ein aufziehendes Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Koblenz: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen haben die Landesbehörde Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wegen der Genehmigung von Hubschrauber- und Drohnenspritzungen mit Pflanzenschutzmitteln in den Vorkommensgebieten des vom Aussterben bedrohten Moselapollofalters verklagt.

Je nach Ausgang des Verfahrens könnte der Weinbau in bestimmten prestigeträchtigen Lagen vor dem Aus stehen. „Ich muss klar sagen, dass der Weinbau in diesen Regionen am Scheideweg steht“, erklärte jetzt Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) laut einem Sprechvermerk im Landtagsausschuss für Landwirtschaft und Weinbau. Die Fraktionen von Grünen und AfD hatten das Schmitt-Ministerium nach dem Sachstand gefragt. Schmitts ausführliche Antwort zeichnet ein sorgenvolles Bild: „Das Verfahren verschärft die Lage der Weinbaubetriebe bereits jetzt.“

i Die Terrassen im Uhlen zwischen Winningen und Kobern-Gondorf - hier ist der Apollofalter unter anderem heimisch. Tim Kosmetschke

So argumentiert die Umwelthilfe: „Aus Sicht der Kläger ist das Versprühen von Pestiziden für den dramatischen Rückgang der stark gefährdeten Schmetterlingsart und anderer Insekten verantwortlich.“ Dass neben dem klageberechtigten Verbraucherverband auch die AG der Schmetterlingskundler klagt, scheint das Ministerium in gewisser Weise überrascht, wenn nicht gar enttäuscht zu haben. Wie Ministerin Schmitt darlegte, hatte ihr Haus gemeinsam mit dem Umweltministerium, der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel „in den vergangenen neun Monaten in einem sehr engen Austausch zu unserem Schutzkonzept Moselapollo“ gestanden.

Dieses Schutzkonzept sei Ergebnis eines „sehr intensiven fachlichen Austauschs“ der Fachabteilungen, der Genehmigungsbehörden, der Winzer und der Experten des Naturschutzes gewesen. „Ziel aller Beteiligten war es, den Rebschutz in den Vorkommensgebieten des Moselapollo ab 2024 so umweltverträglich wie möglich zu gestalten, um so die Koexistenz von Weinbau und Moselapollo zu gewährleisten“, erklärte Schmitt. Dafür sei die Auswahl an Fungiziden für den Rebschutz massiv eingeschränkt und der Einsatz von Drohnen für die Luftanwendung vorangebracht worden. Flankierend habe das Land ein Erhaltungsprojekt finanziert – zur Schaffung von Ersatzhabitaten. Auch sei eine insektenkundliche Studie finanziert worden.

„Über all diese Aktivitäten hatten die Kläger Kenntnis, und sie haben dennoch den Weg der Klage gewählt“, formulierte Schmitt. Den Klägern geht es um erteilte Ausnahmegenehmigungen für Hubschrauberspritzungen. Die Spritzungen aus der Luft sind in Rheinland-Pfalz grundsätzlich verboten – es gibt jedoch Ausnahmen, etwa für den Steillagenweinbau. Diese Ausnahmen müssen jährlich bei der Aufsichtsbehörde ADD beantragt und begründet werden. Beklagt wird, dass keine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde – also eine Prüfung auf Basis der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.

Und die Verbände haben bereits angekündigt, gegen neue Genehmigungen im Jahr 2025 im Eilrechtsschutz vorzugehen. Laut Schmitt wird unterdessen an einem Übergangsverfahren für das laufende Jahr gearbeitet „in dem selbstverständlich, ohne Anerkennung eines Versäumnisses, naturschutzfachliche Belange berücksichtigt werden“.

Die FDP-Politikerin betonte, dass es zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft in diesen speziellen Weinlagen keine auch nur ansatzweise wirtschaftlichen Alternativen gibt. Bedeutet: Setzt das Gericht den Ausnahmegenehmigungen ein Ende, könnte dies das Ende des Steillagenweinbaus in bestimmten Regionen sein. Die Folge wäre laut Schmitt auch eine Verbuschung der von Winzern gepflegten Kulturlandschaft, die in ihrer jetzigen Form aber Habitat für viele seltene Arten sei. Schmitt fand klare Worte: „Wer sich für den Erhalt unserer durch den Steillagenweinbau geprägten Kulturlandschaft ausspricht, muss auch „Ja“ sagen zum dafür notwendigen Pflanzenschutz. Ein Weinbau ohne Pflanzenschutz ist nicht möglich und führt gesetzlich zur zwangsweisen Rodung der Reben.“

Von den wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen Betriebe mal ganz abgesehen: „Wenn das Spritzen aus der Luft verboten wird, stehen Existenzen auf dem Spiel. Das ist eine Kriegserklärung“, hatte Mosel-Weinbaupräsident Walter Clüsserath kürzlich bei einem Fachgespräch im Moselort Ernst (Kreis Cochem-Zell) gesagt.

Vom Koblenzer Verfahren hängt also einiges ab. Die ADD wird von einer auf Umweltrecht spezialisierten Kanzlei unterstützt. Beigeladen sind die zwei Spritzgemeinschaften, die Begünstigte der beiden beklagten Bescheide waren. Derzeit wird laut Schmitt an der Klageerwiderung gearbeitet. „Zur Frage, wann ein Urteil erwartet wird und welche Erfolgsaussichten bestehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft gegeben werden“, so die Ministerin.

Showdown also vor Gericht – dass es so kommt, findet Daniela Schmitt unerfreulich: „Es ist außerordentlich zu bedauern, dass sich die klagenden Verbände nicht an dem von anderen Umweltverbänden und den Landwirtschaftsverbänden eingeschlagenen Weg des vertrauensvollen Dialogs beteiligen und stattdessen konfrontativ vorgehen und damit die Suche nach konstruktiven Lösungen aufs Spiel gesetzt wird.“

Wie viele Ausnahmegenehmigungen wurden erteilt?

Die in Rede stehenden Anwendungen sind nach Artikel 9 der Pflanzenschutzrahmenrichtlinie der EU und nach Paragraf 18, Absatz 1 des Pflanzenschutzgesetzes verboten. Sie unterliegen einem streng regulierten Ausnahmetatbestand, der bisher auch keine Differenzierung zwischen Hubschrauber und Drohne zulässt, heißt es in Daniela Schmitts Sprechvermerk aus dem Landtagsausschuss. In den Jahren 2020 und 2021 wurden demnach 51 Genehmigungen für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Hubschrauber erteilt. 2022 kam die Drohne dazu. Es wurden 6 Genehmigungen für die Drohne und 48 für den Hubschrauber erteilt, informierte die Ministerin die Parlamentarier. Im Jahr darauf stieg die Anzahl der Genehmigungen für Drohnen auf 14, dazu gab es 49 Genehmigungen für den Hubschrauber. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Hubschraubergenehmigungen deutlich zurück auf 40, für die Drohnenanwendung wurden 15 Genehmigungen erteilt. red