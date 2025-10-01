Das DFB-Sportgericht verhängt eine Zwei-Spiele-Sperre gegen Kaiserslauterns Maxwell Gyamfi nach seiner Roten Karte in Paderborn. Der Club versucht, sich dagegen zu wehren - ohne Erfolg.

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss in den kommenden beiden Spielen auf Maxwell Gyamfi verzichten. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). Der Verteidiger hatte am vergangenen Samstag beim 0:2 gegen den SC Paderborn in der Schlussphase der ersten Hälfte wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Der FCK stimmte der Entscheidung zunächst nicht zu und beantragte eine Verringerung des Strafmaßes. «Dem ist das DFB-Sportgericht in seinem Urteil jedoch nicht gefolgt», erklärte der Club. Gyamfi fehlt damit sowohl im Heimspiel am Samstag gegen den VfL Bochum als auch am 18. Oktober im Derby beim Karlsruher SC.

Drittligist 1. FC Saarbrücken muss derweil gleich drei Spiele lang auf Elijah Krahn verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde am Samstag beim 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen. Krahn hatte bereits am Dienstag im Drittliga-Topspiel gegen den MSV Duisburg (0:0) gefehlt und muss damit noch die kommenden zwei Partien aussetzen.