Sekt-Trends Anstoßen mit etwas Prickelndem im Glas 27.12.2024, 11:29 Uhr

i Zwei Frauen stoßen auf dem Rathausmarkt in Oldenburg mit Grünkohl-Spritz an. Ob Sirup oder eben Grünkohl: „Konsumenten kreieren ihre eigenen Aperitifs mit Sekt“, sagt Alexander Tacer, Geschäftsführer des Deutschen Sektverbands. Hauke-Christian Dittrich/dpa

An Silvester mit Sekt anzustoßen, gehört für viele Menschen dazu. Immer häufiger wird auch zu Cocktails mit Sekt oder alkoholfreiem Sekt gegriffen. Anstoßen lässt sich ebenso mit prickelnden Teegetränken, wie ein Winninger Winzer zeigt.

Wenn in Deutschland zu Weihnachten oder an Silvester die Sektkorken knallen, wird immer häufiger in Cocktailgläsern ausgeschenkt. „Der Aperitif-Markt, der ohne prickelnde Sekte undenkbar wäre, gewinnt an Dynamik“, sagt der Geschäftsführer des Deutschen Sektverbands, Alexander Tacer.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen