Im Prozess um einen mutmaßlich geplanten Anschlag in Saarbrücken schildert eine Kriminalbeamtin, wie die Ermittler dem Angeklagten auf die Spur kamen. Was sagt er zu den Vorwürfen?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein 22-Jähriger soll an einer Saarbrücker Schule einen Anschlag mit möglichst vielen Todesopfern geplant haben – nun steht er deswegen vor Gericht. Zum Prozessauftakt am Landgericht Saarbrücken ließ der Mann über seinen Verteidiger erklären, er habe die Tat nie tatsächlich ausführen wollen. Ihm sei es vielmehr um Aufmerksamkeit in sozialen Medien und daraus resultierende Einnahmen gegangen.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem aus Syrien stammenden Angeklagten die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Demnach soll der Mann spätestens Anfang März beschlossen haben, an einer früher von ihm besuchten Schule Schüler, Lehrkräfte und Besucher zu töten und die Tat zur späteren Veröffentlichung zu filmen. Schusswaffen habe er sich aber nicht beschaffen können.

Hinweis aus England

Der Anklage zufolge soll der 22-Jährige der «Attentäter-Fanszene» angehören und mit einer extremistischen Ideologie sympathisieren, die darauf ziele, die Gesellschaft durch Gewalt zu destabilisieren und eine neonazistische Ordnung zu errichten.

In seiner Wohnung soll der Angeklagte zwei Jagdmesser sowie eine Schutzweste, einen Helm, eine Sturmhaube und weitere Ausrüstung aufbewahrt haben. Eine Ermittlerin sagte vor Gericht, das Bundeskriminalamt habe Hinweise aus England auf eine möglicherweise geplante Straftat im Zusammenhang mit einem Chat erhalten. Die Auswertung von Chats und IP-Adressen habe dann auf die Spur des 22-Jährigen geführt.

Prozess geht weiter

Ende Mai sei er zunächst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Nach weiteren Ermittlungen sei ein Haftbefehl erwirkt worden und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gekommen. Der Prozess wird am 17. November fortgesetzt.