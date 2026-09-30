Scheinrechnungen sollen hohe Beträge bewegt haben. Nun ist der Ermittlungskomplex nach Jahren abgeschlossen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Scheinrechnungen und fingierte Transportaufträge sollen jahrelang einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern einer Mitteilung zufolge gegen zwei ehemalige Mitarbeiter eines Getränkekonzerns und einen Unternehmer aus Hessen Anklage erhoben.

Den drei Beschuldigten wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Die beiden Mitarbeiter sollen von 2014 bis 2021 einen Schaden von über vier Millionen Euro verursacht haben, dem Unternehmer aus Hessen wird rund eine Million Euro angelastet.

Im Zentrum stehen Transporte, die nie beauftragt oder durchgeführt worden sein sollen. Ein Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen soll damit von 2016 bis 2021 mehr als 600.000 Euro erhalten haben. Geld für Beratung und andere Leistungen soll über Scheinrechnungen an Beteiligte zurückgeflossen sein. Auch Lieferungen leerer Pfandflaschen sollen erfunden worden sein. Der Schaden dabei soll von 2015 bis 2021 mehr als 400.000 Euro betragen haben.

Bereits Bewährungsstrafen verhängt

Der Unternehmer aus Hessen macht von seinem Schweigerecht Gebrauch. Die beiden damaligen Mitarbeiter des Getränkekonzerns haben Angaben zur Sache gemacht.

Die Ermittlungen hatten 2021 mit einer Razzia in rund 20 Geschäfts- und Privaträumen in vier Bundesländern begonnen. Ein Unternehmer aus dem Saarland soll 2021 ebenfalls nicht stattgefundene Transporte abgerechnet und einen Schaden von über 200.000 Euro verursacht haben. Gegen ihn und einen Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen wurden Bewährungsstrafen verhängt.