16.02.2026, 16:00 Uhr

In einer 3-D-Animation der Autobahn GmbH wird der Lückenschluss der A1 schon konkreter. Für den ersten von drei Bauabschnitten gibt es Baurecht, der Ausbau der Strecke zwischen Adenau und Kelberg soll im Frühjahr beginnen. Dort ist auch die neue Rastanlage Radersberg geplant.

Was bisher nur Zukunftsmusik war, wird virtuell greifbar: Eine 3-D-Visualisierung führt über die geplanten 25 Kilometer der Autobahnlücke. Bevor im März die Bagger anrollen, lässt sich der neue Streckenverlauf schon jetzt online erleben.

Noch ist eine durchgehende A1 Zukunftsmusik. Noch ist die 25 Kilometer lange Autobahnlücke zwischen Blankenheim (NRW) und Kelberg in der Vulkaneifel nicht einen Zentimeter kürzer geworden. In einer 3-D-Animation der Autobahn GmbH ist die Lücke jedoch schon geschlossen, herrscht auf der Eifelautobahn schon Verkehr: Online lässt sich anschauen, wie die geplanten 25 neuen Autobahnkilometer demnächst verlaufen sollen.







