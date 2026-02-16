Was bisher nur Zukunftsmusik war, wird virtuell greifbar: Eine 3-D-Visualisierung führt über die geplanten 25 Kilometer der Autobahnlücke. Bevor im März die Bagger anrollen, lässt sich der neue Streckenverlauf schon jetzt online erleben.
Noch ist eine durchgehende A1 Zukunftsmusik. Noch ist die 25 Kilometer lange Autobahnlücke zwischen Blankenheim (NRW) und Kelberg in der Vulkaneifel nicht einen Zentimeter kürzer geworden. In einer 3-D-Animation der Autobahn GmbH ist die Lücke jedoch schon geschlossen, herrscht auf der Eifelautobahn schon Verkehr: Online lässt sich anschauen, wie die geplanten 25 neuen Autobahnkilometer demnächst verlaufen sollen.