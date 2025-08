Angriff mit Axt in Frankenthal – Verdächtiger in U-Haft

Ein 45-Jähriger soll einen Mann auf der Straße mit einer Axt angegriffen haben. Er sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Doch das Motiv ist noch unklar.

Frankenthal/Pfalz (dpa/lrs) – Ein 45 Jahre alter Mann soll einen 53-Jährigen auf offener Straße in Frankenthal (Pfalz) mit einer Axt angegriffen und schwer verletzt haben. Das Opfer soll sich am frühen Freitagmorgen auf dem Nachhauseweg befunden haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es bestehe keine Lebensgefahr mehr.

Der mutmaßliche Täter sei am Freitag verhaftet und am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Er sitze nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Das mutmaßliche Tatwerkzeug, eine Axt, sei bislang nicht gefunden worden, teilte die Polizei mit. Auch zum Motiv und den Hintergründen der Tat werde noch ermittelt. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden.