Signierstunde bei Reuffel
Angela Merkel liest im Mai in Koblenz aus ihrem Buch
Angela Merkel (CDU) bei ihrer Fastenpredigt in Maria Laach: Am 11. Mai kommt die Altkanzlerin zurück ins nördliche Rheinland-Pfa
Angela Merkel (CDU) bei ihrer Fastenpredigt in Maria Laach: Am 11. Mai kommt die Altkanzlerin zurück ins nördliche Rheinland-Pfalz.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Im Moment wollen viele hören, was Angela Merkel zu sagen hat – tritt die Altkanzlerin irgendwo auf, ist der Andrang groß. So wie kürzlich in Maria Laach. Im Mai kommt sie zurück nach Rheinland-Pfalz. Wann, wo, wie – und wo es Tickets gibt.

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Angela Merkel sucht derzeit verstärkt die Öffentlichkeit – und kommt nur wenige Wochen nach ihrem Gastspiel als Fastenpredigerin in der Abteikirche Maria Laach zurück ins nördliche Rheinland-Pfalz: Am Montag, 11. Mai, gibt die Altkanzlerin zunächst eine Signierstunde in der Koblenzer Buchhandlung Reuffel.

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