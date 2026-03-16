Folgen des Iran-Kriegs in RLP Airbase Spangdahlem: Kampfjets starten rund um die Uhr Von Lena Goeres 16.03.2026, 06:00 Uhr

i Ein F-16 Kampfjet der US-Airforce hebt von der Airbase in Spangdahlem ab. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die Airbase Spangdahlem in Dauerbetrieb. Der Flugverkehr hat deutlich zugenommen. Besonders nachts merken viele Anwohner, dass sich etwas verändert hat.

. Es ist ein ruhiger Morgen in Speicher in der Eifel. Autos fahren durch den Ort, Menschen werkeln im Sonnenschein vor ihren Haustüren oder erledigen die ersten Dinge des Tages. Und plötzlich ist da dieses Geräusch. Zuerst ein tiefes, dumpfes Brummen in der Ferne, fast wie ein entferntes Gewitter.







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