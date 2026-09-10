Tarifkonflikt
Angekündigter Streik bei der Saarbahn abgesagt
Saarbahn
Den angekündigten Streik zog die GDL wieder zurück. (Symbolbild)
Oliver Dietze. DPA

Eigentlich hatte die GDL zu einem Streik ab Mittwochabend aufgerufen. Der findet nun aber doch nicht statt. Was bedeutet das für Fahrgäste?

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Den ab Mittwochabend angekündigten Streik bei der Saarbahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kurzfristig abgesagt. Das bestätigte ein GDL-Sprecher am Morgen. Geplant gewesen war ein Streik ab 19.00 Uhr. Anlass für die Absage waren dem Sprecher zufolge interne Gründe. Die Gewerkschaft bereite nun den nächsten Streik vor.

«Um Irritationen und ständige Wechsel zu vermeiden, fährt die S1 heute nicht im Regelbetrieb», heißt es von der Saarbahn. Es gelte das Ersatzkonzept. Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren demnach wie gewohnt. Weitere Informationen bekommen Fahrgäste auf der Website der Saarbahn.

Hintergrund ist ein schon seit mehreren Monaten andauernder Tarifkonflikt. Die Saarbahn befördert nach eigenen Angaben jährlich fast 35 Millionen Fahrgäste in Saarbrücken und im Regionalverband und fährt grenzüberschreitend bis ins lothringische Sarreguemines in Frankreich. Ihre Tram-Trains verkehren sowohl in der Stadt als auch im Umland auf Schienen.

© dpa-infocom, dpa:260910-930-662723/1

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