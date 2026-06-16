Nach seiner Auslieferung sitzt ein 30-Jähriger in Untersuchungshaft. Jetzt beginnt der Totschlagprozess.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Knapp zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes auf einem US-Militärgelände in Kaiserslautern-Vogelweh beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Kaiserslautern der Prozess gegen einen 30 Jahre alten US-Amerikaner.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Er soll im August 2024 einen 63-jährigen Arbeitskollegen geschlagen und erdrosselt haben. Nach Anklageangaben trafen die Männer auf dem Gelände der US-Liegenschaft aufeinander. Das Opfer soll grundlos angegriffen worden sein.

Der Beschuldigte war nach der Tat zunächst flüchtig. Nach seiner Auslieferung nach Deutschland kam er in Untersuchungshaft. Für das Verfahren vor der 4. Großen Strafkammer sind acht Verhandlungstage bis Anfang August angesetzt.