Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktion stellt sich nach dem Wechsel von Alexander Schweitzer in die Bundesregierung in Teilen neu auf. Das wirkt sich auch auf das Landtagspräsidium aus.

Mainz (dpa/lrs) – Der SPD-Abgeordnete Andreas Rahm ist neuer Vizepräsident des rheinland-pfälzischen Landtags. Der Pfälzer wurde in Mainz einstimmig gewählt. Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Jaqueline Rauschkolb (39) an, die die SPD-Fraktion an ihre Spitze gewählt hatte.

Diesen Posten hatte zuletzt Alexander Schweitzer inne, der als Bundesminister für Arbeit und Soziales nach Berlin gewechselt ist. Der 53-Jährige ist auch kommissarischer SPD-Landesvorsitzender und soll nach dem Willen des Landesvorstands beim nächsten Parteitag regulär in diesem Amt bestätigt werden.

Präsident Lammert hat drei Vertreter

Landtagspräsident ist Matthias Lammert (CDU). Die Union stellt mit Marion Schneid auch eine Vizepräsidentin. Außer Rahm ist auch Katharina Binz von den Grünen Landtagsvize. An der Zahl der Vertreter hatte es Kritik gegeben.

Die AfD hatte an diesem Donnerstag keinen Kandidaten für das Amt des stellvertretenden Parlamentspräsidenten vorgeschlagen.