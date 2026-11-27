Nach einem Unfall mit drei beteiligten Autos erklärt der mutmaßliche Verursacher der Polizei, er sei am Steuer eingeschlafen. Nach ersten Erkenntnissen verläuft der Crash glimpflich.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Mutmaßlich weil er am Steuer seines Wagens eingeschlafen ist, hat ein 68-Jähriger auf der Bundesstraße 39 bei Neustadt an der Weinstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Eine Person sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei nahe der Anschlussstelle zur Autobahn 65 in Neustadt-Süd nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Autos zusammengestoßen.

«Als Unfallursache gab der 68-Jährige an, am Steuer eingeschlafen zu sein», teilte die Polizei mit. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden. Gegen ihn wurde den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.