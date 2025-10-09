Gebührenvergleich an Airports Am Hahn parken Passagiere günstiger als anderswo 09.10.2025, 11:45 Uhr

i Der Hahn gilt als Flughafen der kurzen Wege - und der günstigen Parkplätze. Thomas Frey. picture alliance/dpa

62 Euro: Dafür kann man am Flughafen Hahn sein Auto eine Woche lang parken und in den Urlaub düsen. Damit ist der Hunsrück-Airport deutlich günstiger als andere Flughäfen, hat ein Verbraucherportal ermittelt. Es geht aber noch billiger.

Die Herbstferien stehen vor der Tür – und viele Familien haben eine Auszeit in der Sonne gebucht, um dem hiesigen Grau zu entfliehen. Bei Flugreisen können die Parkgebühren am Flughafen dabei durchaus zum Faktor werden, denn die Unterschiede sind mitunter deutlich.







