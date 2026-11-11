Ein Fußballer bricht beim Training zusammen. Sein Herz bleibt stehen. Zwei Mannschaftskameraden knien sich neben ihn und beginnen mit der Wiederbelebung.

Eppelborn (dpa/lrs) – Es ist ein heißer Sommerabend, als sich die Fußballer des SV Bubach-Calmesweiler im Saarland gerade auf die neue Saison vorbereiten. Am 28. Juli haben sie sich gerade warmgelaufen, die ersten Dehnübungen beginnen. Da bemerkt Nikos Molaen einen Mitspieler am anderen Ende des Platzes. Torwart Simon Leinenbach sitzt nur noch halb aufrecht. Ein Freund ist bei ihm.

Molaen (23) nimmt eine Wasserflasche und läuft hinüber. «Ich hab’ mir gedacht, vielleicht ist es ein bisschen Kreislauf», erzählt er. Doch Simon reagiert nicht mehr. Der Medizinstudent bringt ihn zunächst in die stabile Seitenlage, versucht, ihn wach zu bekommen. Dann bemerkt er, dass sein Freund nicht mehr normal atmet.

Plötzlich wird aus Theorie bitterer Ernst

Spielertrainer Sebastian Schmidt (35) eilt dazu. Die beiden erkennen, dass sie sofort handeln müssen. Sie legen Simon auf den Rücken und beginnen mit der Wiederbelebung. Einer drückt auf den Brustkorb, der andere beatmet. Sobald die Kräfte nachlassen, wechseln sie sich ab.

Molaen hat gerade das sechste Semester seines Medizinstudiums hinter sich. Erst kurz zuvor hat er sich an der Universität mit Notfallmedizin beschäftigt. Einen solchen Ernstfall hat er noch nie erlebt. «Hoffentlich machen wir alles richtig», geht ihm durch den Kopf. Vor ihm liegt kein unbekannter Patient, sondern ein Freund.

Schweiß, Hitze und ein Kampf gegen die Zeit

Die Hitze macht alles schwerer. Schmidt schätzt, dass es an diesem Abend mehr als 30 Grad waren. Der Sportplatz bietet keinen Schatten. «Die Schweißperlen sind einem so durchs Gesicht gelaufen», sagt er. Doch für die beiden zählt nur, die Herzdruckmassage möglichst ohne Pause fortzusetzen. «Komischerweise ist mir die Zeit jetzt nicht so ewig vorgekommen, weil man einfach funktioniert hat», erinnert sich Schmidt.

Auch die übrigen Spieler handeln. Einer setzt den Notruf ab, andere schicken Kinder und Jugendspieler vom Ort des Geschehens weg. Sie sollen die belastenden Szenen nicht mitansehen müssen. Für Molaen ist die Rettung deshalb «eine komplette Mannschaftsleistung».

Ein Wiedersehen, das mehr zählt als jede Auszeichnung

Am Dienstagabend stehen die drei Männer erneut auf dem Sportplatz in Eppelborn. Saarlands Innenminister Reinhold Jost (SPD) zeichnet Schmidt und Molaen mit öffentlichen Belobigungen aus. Auch Simon nimmt an der Ehrung teil. Laut Innenministerium ist er vollständig genesen und wieder im Verein aktiv.

Jost würdigt die beiden als Vorbilder für Zivilcourage und Erste Hilfe. Molaen und Schmidt hingegen sprechen vor allem über das Zusammenspiel der Mannschaft. Und über das, was für sie mehr zählt als jede Auszeichnung: Ihr Freund ist wieder da.

Nach Schmidts Erinnerung vergingen damals zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungsdienstes etwa 15 Minuten. Erst nach einem Defibrillationsschock durch die Rettungskräfte kehrt laut Molaen der Herzrhythmus zurück. Ein Helfer sagt den Fußballern, sie hätten ihrem Torwart das Leben gerettet.

Die Angst um den Freund bleibt

Doch mit dem Abtransport endet die Ungewissheit nicht. Schmidt denkt an Simons Eltern. Wer soll ihnen sagen, was passiert ist? Ein Mannschaftskamerad, der die Familie gut kennt, übernimmt die Nachricht. Schmidt beschäftigt noch etwas anderes: Wird Simon wieder ganz gesund? Nach einem Kreislaufstillstand können bleibende Schäden zurückbleiben.

Simon liegt zunächst im Koma. Als Schmidt später über einen Freund erfährt, dass der Torwart wieder erwacht ist und es ihm besser geht, fällt ihm ein Stein vom Herzen. Rund zwei Wochen nach dem Notfall kommt Simon nach Erinnerung der beiden Retter wieder zu einem Fußballspiel – als Zuschauer am Spielfeldrand. «Ich war einfach extrem glücklich», sagt Molaen über das Wiedersehen.