Das Auto des alkoholisierten Mannes hatte keinen linken Vorderreifen mehr – und noch etwas fehlte dem Fahrer.

Mainz (dpa/lrs) – Ein 35-jähriger Mann ist in der Mainzer Innenstadt alkoholisiert und ohne Führerschein in einem Auto mit nur drei Reifen gefahren. Streifenpolizisten hatten ein lautes Schleifgeräusch gehört und den vorbeifahrenden Mann zum Anhalten aufgefordert. Dieser sei jedoch einfach weiterfahren, wie die Polizei berichtete.

Die kurze Flucht des Mannes endet, als er in einen Metallpoller fuhr. Schnell habe sich herausgestellt, dass der 35-Jährige keinen gültigen Führerschein mehr hatte, wie es weiter hieß. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Das kaputte Auto wurde anschließend abgeschleppt.