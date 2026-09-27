Unfälle
Alkohol am Steuer: Unfall im Westerwald – zwei Verletzte
Polizei - Symbolbild
Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein 34-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Baum. Die Feuerwehr rettet seinen eingeklemmten Beifahrer aus dem Wagen.

Kroppach (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in Kroppach (Westerwaldkreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein 34-Jähriger am frühen Morgen wegen überhöhten Tempos die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum. Sein 44 Jahre alter Beifahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Auto befreit.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.

© dpa-infocom, dpa:260927-930-752555/1

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