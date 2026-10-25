BSW Rheinland-Pfalz
Alexander Ulrich als BSW-Landesvorsitzender bestätigt
Alexander Ulrich
Ulrich bleibt Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Landesverbandes des BSW. (Archivbild)
Britta Pedersen. DPA

Seit zwei Jahren ist Ulrich im Amt. Warum die Partei schon auf 2029 schaut.

Lesezeit 1 Minute

Bingen (dpa/lrs) – Alexander Ulrich ist erneut zum rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden des BSW gewählt worden. Bei einem Landesparteitag in Bingen wurde Ulrich mit 85,4 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt, wie das Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft (BSW) mitteilte.

Co-Landesvorsitzende ist jetzt Ariane Bügel-Darmoul: Sie kam demnach auf 88,5 Prozent. Sie folgt auf Sina Listmann, die sich aus privaten Gründen nicht erneut um das Amt beworben habe, hieß es.

Das BSW habe bei der Zahl der Mitglieder in Rheinland-Pfalz die 600 geknackt. Man wolle weiter wachsen. «Wir stellen uns jetzt für die Kommunalwahlen 2029 auf», sagte Ulrich. Dann wolle das BSW «mindestens auf Ebene der Kreistage und Stadträte landesweit antreten», teilte Bügel-Darmoul mit.

Das BSW kam bei der Landtagswahl im März dieses Jahres auf 1,9 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:261025-930-891294/1

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