Sirenen heulen, die Smartphones klingeln: Bund, Länder und Kommunen testen erneut, ob Warnsysteme funktionieren und alle erreichen.

Mainz (dpa/lrs) – Am Donnerstag wird es laut: Beim bundesweiten Warntag werden auch in Rheinland-Pfalz Sirenen und Warn-Apps getestet. Um 11.00 Uhr soll der Probealarm ausgelöst werden, um 11.45 Uhr folgt die Entwarnung, wie das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz mitteilte. Warnungen werden unter anderem über Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA und KatWarn sowie per Cell Broadcast verbreitet.

Kommunen können sich freiwillig beteiligen und etwa Sirenen oder Lautsprecherfahrzeuge einsetzen. Sirenen warnen mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Ton vor Gefahr. Ein einminütiger durchgängiger Ton bedeutet Entwarnung. Wer keinen Alarm hört, kann dies den Behörden melden.

Der bundesweite Warntag findet jährlich im September statt. Ein landesweiter Warntag ergänzt die Übung und dient dazu, technische Abläufe, Zuständigkeiten und verschiedene Warnwege intensiver zu testen. Rückmeldungen sollen helfen, Schwachstellen zu erkennen.