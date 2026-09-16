Im Saarland stauen sich immer mehr Akten bei der Justiz. Bundesweit gibt es laut Richterbund erstmals mehr als 1,1 Million unerledigte Fälle.

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei der Staatsanwaltschaft im Saarland wachsen die Aktenberge. Ende des ersten Halbjahres wurden nach Zahlen des Deutschen Richterbunds 14.879 offene Verfahren gezählt. Ein Jahr zuvor waren es 12.100.

«Den Strafverfolgern steht die Verfahrensflut bis zum Hals», sagte Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes (DRB), der Deutschen Presse-Agentur. Bundesweit gebe es erstmals mehr als 1,1 Million unerledigte Fälle.

Immerhin gingen den Angaben zufolge im Saarland etwas weniger neue Fälle ein: 30.395 waren es im ersten Halbjahr 2026. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 31.681 neue Fälle.

Die Zahlen gehen auf eine Umfrage bei den Justizverwaltungen der Länder zurück, die die vom Richterbund herausgegebene «Deutsche Richterzeitung» durchgeführt hat. Berücksichtigt wurden dabei nur die Verfahren gegen namentlich bekannte Beschuldigte, wie es hieß.