Ahrtalbahn bald fertig: Sonderfahrten am 12. Dezember

Nach der Flut 2021 ist die Ahrtalbahn bald wieder komplett befahrbar. Am 12. Dezember gibt es kostenlose Sonderfahrten und Einblicke in den Wiederaufbau.

Altenahr (dpa/lrs) – Ein etwas anderes Weihnachtsgeschenk für das Ahrtal: Nach mehr als vier Jahren ist die bei der Flutkatastrophe zerstörte Ahrstrecke der Bahn bald wieder komplett befahrbar. Am 12. Dezember könnten Interessierte die Strecke erstmalig erleben, schreibt die Deutsche Bahn auf der Projekthomepage. «Ab 16.22 Uhr pendelt ein kostenloser Sonderzug zwischen Dernau und Ahrbrück.»

Weite Teile der Ahrstrecke waren bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 im Ahrtal zerstört worden. Seit Sommer 2023 sei der Abschnitt zwischen Wahlporzheim und Ahrbrück völlig neu gebaut worden, schrieb die Bahn. Darunter seien etwa 15 Brücken, fünf Tunnel und sechs Stationen.

Am Bahnhof Altenahr soll es am 12. Dezember auch die Möglichkeit geben, ein Festzelt zu besuchen und sich über den Bau zu informieren. Weiter heißt es: «Ab dem 14. Dezember 2025 fahren wieder Züge auf der gesamten Ahrstrecke!»