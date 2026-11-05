Von Bad Ems nach Koblenz
Achtjähriger steigt allein in Zug – Papa fährt hinterher
Achtjähriger steigt allein in Bahn ein
Der Junge fuhr mit dem Zug von Bad Ems bis nach Koblenz, wo ihn schließlich die Bundespolizei in Empfang nahm. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Mit seinem Vater steht ein kleiner Junge am Bahnhof in Bad Ems und steigt unbemerkt in einen Zug ein. Sein kleines Abenteuer nimmt aber ein gutes Ende.

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Bad Ems/Koblenz (dpa/lrs) – Ein acht Jahre alter Junge ist in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) kurzerhand in einen Zug nach Koblenz eingestiegen – und hat seinen Papa auf dem Bahnsteig stehen lassen. Der Vater bemerkte am Mittwoch wohl zu spät, dass sein Sohn in der abfahrbereiten Bahn verschwunden war, wie die Bundespolizei schilderte. Er rief demnach sofort die Polizei und machte sich selbst auf den Weg nach Koblenz.

Der kleine Passagier kam unterdessen dort an und wurde von den wartenden Bundespolizisten in Empfang genommen. Kurze Zeit später habe der Vater den Jungen auf der Wache abgeholt – offensichtlich mehr als froh darüber, seinen kleinen Sohn nach dessen Abenteuer wieder in die Arme nehmen zu können.

© dpa-infocom, dpa:261105-930-949385/1

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