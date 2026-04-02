Mehrere Fahrzeuge kollidieren nach einem Spurwechsel. Acht Menschen werden leicht verletzt, es entsteht hoher Sachschaden.

Landstuhl (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 nahe dem Autobahnkreuz Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) sind acht Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitten alle Beteiligten leichte Verletzungen.

Ein Autofahrer wollte im dreispurigen Bereich die Spur wechseln und sich nach rechts einordnen, wie es hieß. Dabei verringerte er seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf.

In der Folge drehte sich der Wagen und prallte mit drei weiteren Fahrzeugen zusammen, darunter ein Lastwagen und ein Wohnmobil. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt.